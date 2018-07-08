Товарооборот Свердловской области с Китаем по итогам 2017 года возрос на 83%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июля. /ТАСС/. Товарооборот Свердловской области с Китаем по итогам 2017 года увеличился на 83%. Об этом сообщил журналистам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в кулуарах международной промышленной выставки ИННОПРОМ.

"Практика показывает, что сотрудничество с иностранными государствами при проведении ИННОПРОМА дает ощутимые результаты. Так, после выставки, прошедшей в 2015 году в партнерстве с Китаем, и после Российско-китайского ЭКСПО 2016 года зафиксированы следующие показатели: по итогам 2017 года оборот торговли Свердловской области с КНР вырос с отметки в $726 млн на 83% и достиг уровня более $1,3 млрд. При этом экспорт вырос более, чем в 3,3 раза, импорт увеличился на треть", - сказал он.

Также глава региона отметил, что после проведения выставки в партнерстве с Индией регион зафиксировал рост торговли на 45% - до $269 млн. "После прошлогодней выставки, партнером которой стала Япония, копилка совместных инициатив нашего региона с зарубежными коллегами существенно пополнилась. Мы растем и по налоговым отчислениям и индекс промпроизводства у нас по итогам 2017 года вырос на 3,1%", - добавил губернатор.

О выставке

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМА-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ, генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - информационное агентство России ТАСС.