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Путин: ИННОПРОМ-2018 будет способствовать расширению международной кооперации

Экономика и бизнес
8 июля, 17:35 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Президент отметил, что форум с каждым годом объединяет все большее число участников из разных стран

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям IX Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018, отметив, что она будет способствовать расширению международной кооперации и повышению конкурентоспособности отечественной продукции. Текст телеграммы опубликован в воскресенье на сайте Кремля.

"Убежден, что выставка пройдет успешно, будет способствовать расширению международной кооперации, повышению конкурентоспособности отечественной продукции, даст старт новым, перспективным проектам", - говорится в приветствии.

Глава государства отметил, что форум с каждым годом объединяет все большее число участников из разных стран и укрепляет свой авторитет как экспертная площадка для обсуждения широкого круга вопросов углубления международного сотрудничества, деловых контактов, демонстрации российских и зарубежных инновационных разработок.

"Сегодня именно высокие технологии во многом определяют характер развития современного общества, стимулируют экономический рост, повышают качество жизни людей. И потому считаю тему нынешней выставки - "Цифровое производство" - весьма актуальной и востребованной", - добавил президент.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка пройдет с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

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