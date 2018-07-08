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Власти Адыгеи рассчитывают вывести регион в топ-20 по инвестпривлекательности

Экономика и бизнес
8 июля, 18:18 UTC+3 МАЙКОП МАЙКОП 8, июля. /ТАСС

Для достижения поставленной цели власти намерены активнее работать в направлении создания комфортных условий для бизнеса, сообщил глава республики Марат Кумпилов

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МАЙКОП, 8 июля. /ТАСС/. Власти Адыгеи рассчитывают, что регион войдет в двадцатку лучших в России по инвестиционной привлекательности. Об этом сообщил в воскресенье ТАСС глава республики Мурат Кумпилов.

"Мы ставим перед собой задачу войти в двадцатку лучших регионов", - сказал он, напомнив, что сейчас в национальном рейтинге Адыгея занимает 24 позицию.

По его словам, для достижения поставленной цели власти намерены активнее работать в направлении создания комфортных условий для бизнеса, так как конкуренция среди регионов "становится острее". В частности, отметил Кумпилов, речь идет о процедурах регистрации предприятий, выдачи разрешений на строительство, регистрации прав собственности, выдачи лицензий, подключения электроэнергии, постановки земельных участков на кадастровый учет.

В пресс-службе главы региона ТАСС пояснили, что для улучшения инвестиционной привлекательности в Адыгее планируют продолжить практику участия в конгрессах, выставках и тематических форумах. "Поддерживаются и планы республики по проведению второго международного инвестиционного форума "ИнвестинАдыгея", - заметил собеседник агентства.

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