Минфин РФ не исключил повторения обвала цен на нефть на манер 2014 года

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Обвал цен на нефть может повториться, если котировки нефти останутся выше долгосрочных равновесных уровней. Об этом говорится в документе Минфина "Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов".

По оценкам Минфина, цены на нефть в районе $50 за баррель достаточны для сбалансированности мирового рынка.

"Однако наблюдаемые сейчас высокие цены поддерживаются преимущественно временными факторами, включая геополитические", - говорится в документе. В частности, Минфин напоминает, что в 2018 году произошел невероятно быстрый обвал добычи в Венесуэле (производство страны сократилось на треть ниже квоты ОПЕК).

"Политика США создает риск перехода мирового рынка в состояние дефицита. Администрация Дональда Трампа угрожает ввести санкции против Венесуэлы из-за недостатка демократии в стране. Но решающим фактором стал выход США из ядерной сделки с Ираном, в результате чего в конце 2018 года должны возобновиться полноценные санкции. Главной целью ставится подрыв экспортных доходов Ирана от продажи нефти", - считают в Минфине.

Складывающая сейчас ситуация аналогична периоду высоких цен на нефть 2011 - 2013 годов, говорится в документе Минфина. Тогда маржинальные издержки извлечения цен на нефть находились на уровнях порядка 80 - $90 за баррель, однако несмотря на это цены на нефть находились выше долгосрочного равновесия, колеблясь около $110 за баррель. По мнению Минфина, этому способствовала комбинация факторов, включая "Арабскую весну" 2011 года, спровоцировавшая войны в Ливии и Сирии, которые обвалили добычу этих стран.

"В 2012 году экспорт нефти Ирана был значительно подорван санкциями ООН из-за ядерной программы. Затем, после периода высоких цен 2011 - 2013 годов последовала ценовая война ОПЕК со сланцевой добычей США, а маржинальные издержки извлечения нефти во всем мире снизились до текущих 50 - $60 за баррель. Таким образом, если стоимость нефти продолжат оставаться выше долгосрочных равновесных уровней, обвал цен повторится вновь. Ресурсов для добычи в мире достаточно - США, Канада, другие страны имеют возможности и будут наращивать производство", - говорится в документе Минфина.