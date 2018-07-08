Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Расходы бюджета на здравоохранение к 2021 году повысятся почти на 100 млрд рублей

Экономика и бизнес
8 июля, 21:37 дата обновления: 8 июля, 22:22 UTC+3

По данным Минфина РФ, доходы бюджета Пенсионного Фонда России в 2019 году вырастут на 352 млрд рублей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Минфин РФ заложил в проектировки бюджета на предстоящую трехлетку рост расходов на здравоохранение с 479,7 млрд рублей в текущем году до 572,5 млрд рублей в 2021 году. Об этом говорится в документе "Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019-2021 годы", размещенном на сайте бюджетного комитета Госдумы.

Согласно документу, расходы федерального бюджета на здравоохранение составят в 2019 году 459,5 млрд рублей, в 2020 году - 563,2 млрд рублей, в 2021 году - 572,5 млрд рублей. В бюджете на 2018 год расходы на здравоохранение составляют 479,7 млрд рублей.

Также в документе говорится, что доходы бюджета Пенсионного Фонда России в 2019 году вырастут на 352 млрд рублей и составят 8,5 трлн рублей. 

"Доходы бюджета Пенсионного фонда вырастут в номинальном выражении на 352 млрд рублей в 2019 году по сравнению с 2018 годом и составят 8 588 млрд рублей", - говорится в документе.

Поступление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 2018 - 2020 годах определено исходя из предложных правительством РФ изменений - тарифа страхового взноса в размере 22% и тарифа 10% с сумм выплат, превышающих предельную величину.

Дефицит консолидированных бюджетов регионов

Минфин РФ заложил в проектировки бюджета на трехлетку стабилизацию дефицита консолидированных бюджетов на уровне 0,1% ВВП. 

"Реализация в 2019 - 2020 годах бюджетной политики в сфере межбюджетных отношений, направленной на достижение основных целей и решение задач, обозначенных в разделе 3.2, позволит стабилизировать дефицит консолидированных бюджетов субъектов в пределах 0,1% ВВП", - говорится в документе.

Ведомство отмечает, что расходы консолидированных бюджетов субъектов в 2018 - 2020 годах прогнозируются со стабильным ежегодным приростом на уровне 4 - 5% к предыдущему году. В то же время ожидается сокращение объема расходов консолидированных бюджетов субъектов в процентах к ВВП с 11,6% в 2018 году до 11,3% в 2021 году на фоне аналогичного снижения доли доходной части по отношению к ВВП.

Дивиденды от госкомпаний

Также Минфин РФ ожидает в предстоящую трехлетку поступления в бюджет дивидендов от госкомпаний в размере не ниже 50% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

"Существенный вклад в ненефтегазовые доходы в рассматриваемом периоде будут вносить поступления дивидендов от компаний с государственным участием. В прогнозе учтен единый подход к определению дивидендной политики компаний - направление на дивиденды не менее 50% чистой прибыли за предыдущий год по МСФО", - говорится в документе.

Кроме того, ведомство прогнозирует рост дивидендов госкомпаний более чем в два раза в 2019 году - до 542,3 млрд рублей, по сравнению с 2017 годом - 250,7 млрд рублей.

В соответствии с документом, Минфин ожидает получения дивидендов госкомпаний в 2020 году в объеме 585,9 млрд рублей и 639,7 млрд рублей в 2021 году.

 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Спасатели вывели первых школьников из пещеры Кхао Луанг в Таиланде
2
СМИ: сирийские ПВО отразили атаку на авиабазу в провинции Хомс
3
Черчесов заявил, что чемпионат мира для сборной России только начинается
4
В Таиланде семьи школьников дали согласие на их эвакуацию из пещеры Кхао Луанг
5
Толстой: целая эпоха в литературе ушла вместе с писателем Ганичевым
6
Алексей Серебряков: я не даю интервью, не чувствую себя в этом уверенным
7
"Внешность нестандартная — все, дурак": флешмоб #яучусьвидетьдушу для "особенных" детей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!