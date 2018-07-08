Расходы бюджета на здравоохранение к 2021 году повысятся почти на 100 млрд рублей

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Минфин РФ заложил в проектировки бюджета на предстоящую трехлетку рост расходов на здравоохранение с 479,7 млрд рублей в текущем году до 572,5 млрд рублей в 2021 году. Об этом говорится в документе "Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019-2021 годы", размещенном на сайте бюджетного комитета Госдумы.

Согласно документу, расходы федерального бюджета на здравоохранение составят в 2019 году 459,5 млрд рублей, в 2020 году - 563,2 млрд рублей, в 2021 году - 572,5 млрд рублей. В бюджете на 2018 год расходы на здравоохранение составляют 479,7 млрд рублей.

Также в документе говорится, что доходы бюджета Пенсионного Фонда России в 2019 году вырастут на 352 млрд рублей и составят 8,5 трлн рублей.

"Доходы бюджета Пенсионного фонда вырастут в номинальном выражении на 352 млрд рублей в 2019 году по сравнению с 2018 годом и составят 8 588 млрд рублей", - говорится в документе.

Поступление страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в 2018 - 2020 годах определено исходя из предложных правительством РФ изменений - тарифа страхового взноса в размере 22% и тарифа 10% с сумм выплат, превышающих предельную величину.

Дефицит консолидированных бюджетов регионов

Минфин РФ заложил в проектировки бюджета на трехлетку стабилизацию дефицита консолидированных бюджетов на уровне 0,1% ВВП.

"Реализация в 2019 - 2020 годах бюджетной политики в сфере межбюджетных отношений, направленной на достижение основных целей и решение задач, обозначенных в разделе 3.2, позволит стабилизировать дефицит консолидированных бюджетов субъектов в пределах 0,1% ВВП", - говорится в документе.

Ведомство отмечает, что расходы консолидированных бюджетов субъектов в 2018 - 2020 годах прогнозируются со стабильным ежегодным приростом на уровне 4 - 5% к предыдущему году. В то же время ожидается сокращение объема расходов консолидированных бюджетов субъектов в процентах к ВВП с 11,6% в 2018 году до 11,3% в 2021 году на фоне аналогичного снижения доли доходной части по отношению к ВВП.

Дивиденды от госкомпаний

Также Минфин РФ ожидает в предстоящую трехлетку поступления в бюджет дивидендов от госкомпаний в размере не ниже 50% чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

"Существенный вклад в ненефтегазовые доходы в рассматриваемом периоде будут вносить поступления дивидендов от компаний с государственным участием. В прогнозе учтен единый подход к определению дивидендной политики компаний - направление на дивиденды не менее 50% чистой прибыли за предыдущий год по МСФО", - говорится в документе.

Кроме того, ведомство прогнозирует рост дивидендов госкомпаний более чем в два раза в 2019 году - до 542,3 млрд рублей, по сравнению с 2017 годом - 250,7 млрд рублей.

В соответствии с документом, Минфин ожидает получения дивидендов госкомпаний в 2020 году в объеме 585,9 млрд рублей и 639,7 млрд рублей в 2021 году.