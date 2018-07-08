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WP: Белый дом заморозил выплаты медицинским страховым компаниям в размере $10,4 млрд

Экономика и бизнес
8 июля, 21:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Причиной приостановки выплат стали противоречивые решения судов Массачусетса и Нью-Мексико о перераспределении платежей

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ТАСС, 8 июля. Администрация президента США Дональда Трампа заблокировала выплаты медицинским страховым компаниям в размере $10,4 млрд, которые были положены им в рамках программы выравнивания рисков. Об этом в субботу сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на центры администрирования программ страхования.

Причиной приостановки выплат страховым компаниям стали противоречащие друг другу решения, вынесенные федеральными судами Массачусетса и Нью-Мексико касаемо формулы перераспределения платежей. Согласно ей, в рамках правительственной программы выравнивания риска выплаты от страховых компаний с более здоровыми пациентами распределяются между компаниями с высоким количеством больных.

"В результате этого судебного разбирательства миллиарды долларов в виде платежей и сборов по программе выравнивания риска в настоящий момент заблокированы. CMS (центры администрирования программ страхования) попросили суд пересмотреть свое решение для предотвращения неблагоприятных последствий для американцев", - заявила администратор Центров программ Medicare и Medicaid Сима Верма.

Центры администрирования программ Medicare и Medicaid находятся в ведении министерства здравоохранения и социальных служб США.

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