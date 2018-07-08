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Зарплата переписчика на Всероссийской переписи 2020 года составит 16,2 тыс. рублей

Экономика и бизнес
8 июля, 22:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 8, июля. /ТАСС

Глава Росстата добавил, что ведомство согласовывает введение "северных" надбавок

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Средняя зарплата переписчика на переписи населения в 2020 году при выполнении установленной нормы составит 16,2 тыс. рублей, сообщил глава Росстата Александр Суринов в интервью, опубликованном на сайте "Российской газеты".

"При проведении Всероссийской переписи населения 2010 года работали более 500 тыс. переписчиков со средней нагрузкой 400 человек, оплата труда тогда составляла 5 тыс. 500 рублей. На сегодняшний день при нагрузке на переписчика 440 человек установлена оплата работы в размере 16 тыс. 200 рублей", - рассказал Суринов.

Он добавил, что Росстат согласовывает введение "северных" надбавок для переписчиков, живущих в северных и приравненных к ним регионах. "Кстати, именно оплата труда переписного персонала - самая затратная статья бюджета переписи", - добавил Суринов, уточнив, что окончательный бюджет переписи 2020 года пока не сформирован.

В ноябре 2017 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, устанавливающее сроки проведения Всероссийской переписи населения в 2020 году и пробной переписи в 2018 году. Пробная перепись населения будет проводиться с 1 по 31 октября 2018 года. Всероссийская перепись населения - с 1 по 31 октября 2020 года.

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