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Минфин РФ с 2019 года предлагает отменить пониженный акциз на некоторые вина и шампанское

Экономика и бизнес
8 июля, 22:33 дата обновления: 8 июля, 22:47 UTC+3

Сейчас акциз для тихих вин составляет 18 рублей за литр, для игристых - 36 рублей за литр

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МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Минфин с 2019 года предлагает отменить пониженный акциз на российские тихие и игристые вина с защищенным географическим наименованием. Об этом говорится в подготовленном ведомством документе "Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019-2021 годы".

Пониженная ставка на эти виды вина вводилась для развития отечественного виноделия. При этом в мае 2017 года Минфин вывел из-под пониженного акциза импортные вина с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения.

"Отмена с 2019 года пониженной ставки акциза в отношении вин и игристых вин (шампанских) с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения, с установлением единой ставки акциза на вина и игристые вина (шампанские) как производимые на территории Российской Федерации, так и ввозимые на территорию Российской Федерации", - говорится в документе.

Сейчас акциз для тихих вин составляет 18 рублей за 1 литр, для игристых - 36 рублей за литр. Пониженный акциз для тихих вин с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения составляет 5 рублей за литр, для игристых - 14 рублей.

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