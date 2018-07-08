Минфин РФ с 2019 года предлагает отменить пониженный акциз на некоторые вина и шампанское

МОСКВА, 8 июля. /ТАСС/. Минфин с 2019 года предлагает отменить пониженный акциз на российские тихие и игристые вина с защищенным географическим наименованием. Об этом говорится в подготовленном ведомством документе "Основные направления бюджетной и налоговой политики на 2019-2021 годы".

Пониженная ставка на эти виды вина вводилась для развития отечественного виноделия. При этом в мае 2017 года Минфин вывел из-под пониженного акциза импортные вина с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения.

"Отмена с 2019 года пониженной ставки акциза в отношении вин и игристых вин (шампанских) с защищенным географическим указанием и с защищенным наименованием места происхождения, с установлением единой ставки акциза на вина и игристые вина (шампанские) как производимые на территории Российской Федерации, так и ввозимые на территорию Российской Федерации", - говорится в документе.

Сейчас акциз для тихих вин составляет 18 рублей за 1 литр, для игристых - 36 рублей за литр. Пониженный акциз для тихих вин с защищенным географическим указанием и защищенным наименованием места происхождения составляет 5 рублей за литр, для игристых - 14 рублей.