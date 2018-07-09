Промышленную выставку ИННОПРОМ в Екатеринбурге могут посетить около 50 тысяч человек

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Основная программа 9-й Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018 начинается в понедельник в Екатеринбурге. Организаторы ожидают около 50 тыс. посетителей, из которых более 60% - топ-менеджеры компаний и руководители, принимающие решения по закупкам.

В выставке примут участие делегации 95 стран мира, свою продукцию представят более 600 индустриальных компаний из 20 стран. Национальные стенды оформили такие страны как Беларусь, Венгрия, Германия, Италия, Чехия, Словакия, Швейцария и Япония. Самая масштабная национальная экспозиция страны-партнера ИННОПРОМ-2018 Республики Корея.

ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. В этом году торжественное открытие выставки состоялось 8 июля, основные мероприятия пройдут 9-12 июля.

Цифровое производство

Главная тема выставки в этом году - "Цифровое производство". Ключевыми разделами выставки стали "ИННОПРОМ.МЕТАЛЛОБРАБОТКА", "Индустриальная автоматизация", "Машиностроение и производство компонентов", "Технологии для энергетики".

Кроме самой выставки участники смогут посетить и мероприятия деловой программы. Главная стратегическая сессия "Люди/машины/софт: эффективность взаимодействия" пройдет 9 июля. В этот же день в рамках ИННОПРОМа стартуют форум "Российско-корейское сотрудничество в эпоху "Четвертой промышленной революции", Международный форум развития промышленного экспорта IndEx Forum, Форум производителей компонентов, а также пленарные сессии шести тематических треков и трех международных форумов.

Иностранные участники

На выставке почти две трети экспонентов - иностранные компании. Об участии заявили представители международных ассоциаций, таких как Международная Федерация робототехники (IFR), Союз машиностроителей Германии (VDMA), Корейская ассоциация развития торговли (KOTRA), Корейская ассоциация машиностроения (Korea Association of Machinery Industry), Корейская международная торговая ассоциация (KITA), Корейская ассоциация робототехники (KAR), Korea Institute of Robot Industry Advancement (KIRIA), Швейцарское объединение машиностроительной, электротехнической и металлургической промышленности "Свиссмем", Китайская ассоциация промышленной робототехники (CRIA) и Федерация машиностроения Китая (CMIF).

В этом году Южная Корея выступает страной-партнером выставки, 9 июля в мероприятиях деловой программы и открытии национального стенда примет участие первый заместитель министра торговли, промышленности и энергетики Ин Ли Хо.

Всего страна-партнер представит 105 ведущих корейских предприятий, в том числе лидеров в таких промышленных отраслях как машиностроение, робототехника, автомобилестроение, энергетика, промышленное оборудование, металлообработка, потребительские товары.

Региональная повестка

По данным первого заместителя губернатора Свердловской области Алексея Орлова, в выставке ИННОПРОМ ожидается участие представителей более 25 российских регионов. По его словам, особое внимание будет уделено презентации российской заявки на право проведения ЭКСПО-2025 в Екатеринбурге. "ИННОПРОМ" и Российско-Китайское ЭКСПО - это еще одна возможность рассказать большому количеству представительных и влиятельных иностранных гостей о преимуществах уральской столицы и нашего региона как площадки проведения Всемирной выставки", - сказал он.

По данным пресс-службы заявочного комитета "ЭКСПО-2025", в первый день состоится сессия "Геном уральского бизнеса. Уральский бизнес как источник позитивных изменений". В дискуссии примут участие более 80 человек - это представители бизнеса, власти и экспертное сообщество региона. В частности, в рамках дискуссии будет обсуждаться вопрос о новом видении бизнеса, которое даст толчок для развития региона.

Кроме этого в первый день выставки, представители разных регионов РФ примут участие в российско-корейском, российско-японском и российско-алжирском промышленных форумах; сессиях "Государственная поддержка инноваций для промышленности" и "Экологическая безопасность производства как основа для международного сотрудничества".

Свою программу для гостей ИННОПРОМа подготовили культурные учреждения Екатеринбурга. Свердловская филармония ждет зрителей на корейско-российский концерт классической музыки, на выступления корейской группы "Noreum Machi" и корейской скрипачки Хеюн Пак.

Вечером первого дня на площадке КРК "Уралец" состоится турнир по смешанным единоборствам от "Русской медной компании" - RCC3: Russian Cagefighting Championship. В главном бою вечера в октагоне сойдутся россиянин Александр Емельяненко и чех Виктор Пешта.

Информационное агентство России ТАСС является генеральным информационным партнером и оператор пресс-центра Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018.