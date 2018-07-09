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Программу курса "Остров" в Приморье составят исходя из стресса и усталости участников

Экономика и бизнес
9 июля, 9:28 UTC+3 ВЛДАИВОСТОК ВЛДАИВОСТОК 9, июля. /ТАСС

Следить за работоспособностью гостей будут при помощи специальных датчиков

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ВЛДАИВОСТОК, 9 июля. /ТАСС/. Компьютерные алгоритмы будут учитывать физиологическое состояние участников образовательной программы в области цифровой экономики "Остров 10-21" во Владивостоке при составлении ежедневных учебных планов. Об этом эксперименте на пресс-конференции в понедельник во Владивостоке рассказал генеральный директор автономной некоммерческой организации "Университет НТИ 20.35" Василий Третьяков.

Первая в России ускоренная образовательная программа по интенсивной подготовке кадров для цифровой экономики и Национальной технологической инициативы (НТИ) "Остров 10-21" открывается на острове Русском во Владивостоке 10 июля. Участниками программы станут технологические предприниматели, талантливые школьники, стартаперы, региональные и федеральные чиновники, специалисты в области Big Data и цифровых дисциплин. В течение 10 дней они будут учиться у ведущих российских и зарубежных ученых, предпринимателей и экспертов в области цифровой экономики и технологического развития.

"Это уровень стресса, уровень усталости. Смотрим, как влияет тот или иной вид деятельности на его [участника] состояние. И та система, которая обеспечивает для человека выбор траектории его обучения, будет учитывать его состояние в течение всего периода [обучения] и в рамках каждого конкретного мероприятия. И в каждый следующий день с учетом этих данных человеку будет предлагаться новая траектория дальнейшего развития. Мне кажется, это очень интересный эксперимент", - сказал Третьяков.

По его словам, для измерения физиологических параметров гостям раздали специальные датчики, по которым можно будет наблюдать уровень стресса и усталости каждого человека.

Также будут оцениваться ежедневные достижения и результаты участника программы, что затем отразится в цифровом дипломе. Программа индивидуального развития предполагает 16 часов ежедневных занятий, включая спортивные мероприятия, блок технологической подготовки, участие в дискуссиях и лекции по вечерам.

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