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"Известия": Росстандарт разработает меры по борьбе с недоливом на АЗС

Экономика и бизнес
9 июля, 9:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

В частности, ведомство сможет проводить контрольные закупки в режиме "тайного покупателя"

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© Егор Алеев/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Росстандарт готовит изменения в законодательство РФ, которые помогут устранить проблему недолива топлива на автозаправочных станциях (АЗС). Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу Росстандарта.

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"Ведомством ведется детальная проработка вопроса недолива топлива на рынке и сформирован определенный комплекс мер в данной части", - говорится в публикации.

В частности, Росстандарт подготовил изменения в федеральный закон "Об обеспечении единства измерений", которые позволят ведомству проводить контрольные закупки в режиме "тайного покупателя" с целью контроля точности отпуска топлива.

Сами заправочные колонки Росстандарт предлагает признать измерительной системой. В связи с этим в тот же федеральный закон планируется внести изменения, которые наделят надзорные органы правом инспекционных поверок - это позволит на месте проверить подозрительную колонку.

Кроме того, готовятся предложения по введению оборотных штрафов за недолив. Сейчас АЗС наказывают таким образом только за некачественное топливо: уличенные в его продаже платят от 1% до 3% от выручки, полученной за год, предшествовавший правонарушению, напоминает издание.

Среди других готовящихся мер по борьбе с недоливом - проведение внеплановых проверок АЗС и введение новой контрольной аппаратуры, в том числе проточных датчиков.

Ранее в пресс-службе Роскачества ТАСС сообщали, что это ведомство совместно с Росстандартом проведут этим летом проверки в рамках пилотного проекта по выявлению фальсифицированного топлива в России. Также в процессе проведения веерного исследования пройдут проверку на профессионализм и оснащенность лаборатории, аккредитованные на исследования бензина. В этой части к проекту может присоединиться Росаккредитация.

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