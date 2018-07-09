В Ростовской области запустят производство агронавигаторов

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июля. /ТАСС/. Производство агронавигаторов запустят в Ростовской области, инвестиции в проект составят около 450 млн рублей. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба губернатора региона. Соответствующее соглашение в рамках девятой Международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге подписали губернатор Ростовской области Василий Голубев и директор компании "РостАгроСервис" Олег Ной.

По данным Агентства инвестиционного развития Ростовской области, использование системы курсоуказания позволяет обрабатывать поля в любое время суток с экономией топлива, удобрений и гербицидов до 30%. По словам Ноя, проект компании будет реализован в несколько этапов, первая очередь - перенос части существующего производства приборов в Аксайский район.

"Участок для проекта принадлежит нам на правах собственности, его общая площадь - 50 га. К настоящему моменту подготовлен проект съезда к участку, получено разрешение на его строительство, прорабатываются вопросы подключения площадки к инженерной инфраструктуре", - цитирует пресс-служба слова Ноя.

"Мы будем поддерживать реализацию проекта, поскольку он предусматривает вложения в реальное производство. Донская промышленность последние несколько лет демонстрирует очень неплохую динамику. Специалисты подсчитали, что объем промышленного производства за семь лет в Ростовской области вырос в два с половиной раза. И мы заинтересованы в том, чтобы эти тенденции сохранить", - передает пресс-служба слова Голубева.

Ростовская компания "РостАгроСервис" производит приборы для курсоуказания и точного земледелия, работает на российском рынке с 2005 года. Сборочное производство расположено в Аксае на арендованных площадях. Оттуда приборы поставляются на экспорт в страны СНГ, а также крупным местным компаниям. Также компания планирует расширить географию экспорта оборудования, в частности, наладить поставки в Аргентину, Индию, Перу, Австралию.

ИННОПРОМ-2018

Международная промышленная выставка "Иннопром" проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.