В Ростовской области запустят российско-китайское производство пресс-форм

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 июля. /ТАСС/. Завод литьевых пресс-форм планируют запустить в Ростовской области в 2018 году, общий объем инвестиций составит около 300 млн рублей, сообщила пресс-служба Агентства инвестиционного развития региона. Соответствующее соглашение российская компания и ее китайский партнер подписали в рамках Международной промышленной выставки ИННОПРОМ в Екатеринбурге.

"Ростовский завод пресс-форм разместится в Мясниковском районе, на мощностях компании "Пластфактор" - российского производителя модульных напольных покрытий. "Пластфактор" реализует проект совместно со своим китайским партнером, который укомплектовал будущее производство необходимым оборудованием и технологиями", - говорится в сообщении.

По словам генерального директора Агентства инвестиционного развития Ростовской области Игоря Буракова, оборудование для выпуска пресс-форм установлено на площадке, ведутся пуско-наладочные работы.

"Запуск производства планируется уже в этом году. Проект нацелен на импортозамещение, перспективен, в настоящее время у компании имеются заказы, покрывающие годовую загрузку оборудования. По первому этапу заявлено 25 млн рублей инвестиций, но у проекта есть потенциал, и в планах компании масштабирование проекта, запуск второй очереди производства с ростом инвестиций до 300 млн рублей", - передает пресс-служба слова Буракова.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.