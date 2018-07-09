Минниханов: Сбербанк заинтересован в создании центра исламской экономики в Татарстане

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Сбербанк высказал заинтересованность в создании Российского центра исламской экономики в Татарстане. Об этом корр. ТАСС в понедельник сообщил президент республики Рустам Минниханов в Екатеринбурге в кулуарах промышленной выставки ИННОПРОМ-2018.

"Интерес Татарстана и интерес Сбербанка в этом есть. Есть полная поддержка наших коллег - Исламский банк развития и другие структуры, но точную дату [создания] я не могу назвать, нам необходимо все эти вопросы еще согласовать с Центральным банком России. Там есть группа, которая координирует эту работу, я уверен, в ближайшее время это состоится", - сказал президент Татарстана.

По мнению Минниханова, исламский банкинг является новым инструментом, который поможет привлекать в регион финансы.

"Мы должны использовать все возможности, сегодня доступ к финансам в связи с санкциями, к сожалению, ограничен, многие наши инвесторы нуждаются в разных инструментах. Исламские финансы - это <...> другие требования, другие стандарты, и многие европейские страны активно используют эти инструменты. Я думаю, что это дополнительное подспорье для тех, кто будет привлекать финансы", - отметил глава Татарстана.

Ранее сообщалось, что власти Татарстана в мае этого года обсуждали создание Российского центра исламской экономики, который будет работать по ряду направлений: халяль-медицина, халяль-туризм, халяль-продовольствие, IT-халяль и исламская экономика.

Исламский банкинг подразумевает ведение банковской деятельности в соответствии с нормами ислама, в частности, запрещены ссудные проценты и финансовые спекуляции. Исламская религия запрещает мусульманам заниматься ростовщичеством, поэтому исламские банки не выдают классические займы под проценты и используют другие формы (рассрочка, лизинг, долевое финансирование). Исламские банки не выплачивают клиентам доходы по вкладам, за исключением процента инфляции, который устанавливается государством.