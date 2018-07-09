Ростех продает до 49% в производителе стекла для боевых самолетов "РТ-Химкомпозит"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Наблюдательный совет госкорпорации "Ростех" одобрил продажу до 49% холдинга "РТ - Химические технологии и композиционные материалы" ("РТ- Химкомпозит"), сообщили ТАСС в пресс-службе Ростеха.

"Наблюдательный совет госкорпорации "Ростех" принял решение о привлечении в капитал холдинга "РТ-Химкомпозит" стратегического инвестора. В частные руки может быть передано до 49% акций компании", - сказал представитель госкорпорации.

Выбор стратегического инвестора будет осуществляться на конкурсной основе - это принципиальный момент. В ходе закрытого конкурса будут проверяться активы претендентов, их опыт, финансовая ситуация и надежность, а также предлагаемая инвестиционная программа. В пресс-службе отметили, что на базе холдинга с привлечением частных инвестиций планируется создать ведущего в РФ разработчика и производителя композитных материалов и изделий различного назначения на их основе. По данным газеты РБК, разработанная Ростехом инвестпрограмма для "РТ-Химкомпозита" предполагает инвестирование 32 млрд рублей до 2020 года.

Холдинг "РТ-Химкомпозит" объединяет ведущие российские предприятия, лидеров в области производства полимерных композиционных материалов, специальной химии и волокон. Предприятия холдинга производят высокотехнологичную продукцию для различных отраслей народного хозяйства, в том числе для космоса, авиации, энергетики, наземного и водного транспорта. Ранее сообщалось, что обнинское НПП "Технология", входящее в "РТ-Химкомпозит", разработало специальный композитный материал для авиационного остекления, увеличивающий поглощение радиолокационных волн.

По словам директора кластера обычного вооружения, боеприпасов и спецхимии Ростеха Сергея Абрамова, у разработки практически нет слабых мест: ее применение позволяет снизить в два раза массу остекления кабины пилота и увеличить ударопрочность. Кроме того, увеличивается поглощение волн от радиолокационных станций с 40% до 80%.

Предприятия "РТ-Химкопозита" также производят композитные материалы для российского среднемагистрального самолета МС-21, а также крупногабаритные углепластиковые оболочки головных обтекателей, отсеков, ступеней, гаргротов, деталей приборных отсеков ракет-носителей "Протон-М", "Рокот" и "Ангара".