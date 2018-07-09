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Бангладеш выдал лицензию на строительство второго энергоблока АЭС "Руппур"

Экономика и бизнес
9 июля, 10:30 дата обновления: 9 июля, 10:49 UTC+3

Атомная электростанция строится в рамках межправительственного соглашения, заключенного между РФ и Бангладеш в ноябре 2011 года

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Регулятор в области атомной энергии Бангладеш выдал 8 июля лицензию на проектирование и сооружение второго энергоблока АЭС "Руппур", которая возводится по российскому проекту, сообщил "Росатом".

"До конца июля планируется начать заливку бетона в плиту основания реакторного отделения второго блока", - сообщила пресс-служба госкорпорации.

АЭС "Руппур" строится в рамках межправительственного соглашения, заключенного между РФ и Бангладеш в ноябре 2011 года. Проект предполагает возведение двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Строительство первого энергоблока АЭС было начато в ноябре 2017 года.

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