Бангладеш выдал лицензию на строительство второго энергоблока АЭС "Руппур"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Регулятор в области атомной энергии Бангладеш выдал 8 июля лицензию на проектирование и сооружение второго энергоблока АЭС "Руппур", которая возводится по российскому проекту, сообщил "Росатом".

"До конца июля планируется начать заливку бетона в плиту основания реакторного отделения второго блока", - сообщила пресс-служба госкорпорации.

АЭС "Руппур" строится в рамках межправительственного соглашения, заключенного между РФ и Бангладеш в ноябре 2011 года. Проект предполагает возведение двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Строительство первого энергоблока АЭС было начато в ноябре 2017 года.