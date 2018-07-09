Власти Ростовской области ожидают рекордный пассажиропоток аэропорта Платов в 2018 году

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Международный аэропорт Ростова-на-Дону Платов по итогам 2018 года примет более 3 млн человек, сообщил в понедельник ТАСС губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Новый аэропорт… начинает только развитие, чемпионат мира придал этому определенный импульс. Впервые за свою историю аэропорт Ростова побьет свой рекорд - более 3 млн пассажиров [примет в 2018 году]. Очевидно, что это хорошая динамика", - сказал он в Екатеринбурге в кулуарах промышленной выставки ИННОПРОМ-2018.

Как сообщалось, за время ЧМ аэропорт обслужил 257,8 тыс. пассажиров, что на 51% выше аналогичного периода прошлого года (показателей старого аэропорта - прим. ТАСС). В Ростове-на-Дону состоялось пять матчей в рамках ЧМ-2018.

Аэропорт Платов был построен специально к чемпионату мира в 30 км от города. Он открылся 7 декабря 2017 года и за все время обслужил более 1 млн пассажиров. Старый аэропорт находился в пределах города Ростова-на-Дону и был закрыт одновременно с началом работы Платова.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМа-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.