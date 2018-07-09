Первые резиденты индустриального парка "Аврора" создадут 100 рабочих мест

МАХАЧКАЛА, 9 июля. /ТАСС/. Индустриальный парк "Аврора" в Дагестане до конца 2018 году разместит не менее пяти резидентов, которые должны создать как минимум 100 новых рабочих мест, сообщил ТАСС руководитель агентства по предпринимательству и инвестициям Дагестана Башир Магомедов.

"В этом году мы должны разместить там [в индустриальном парке "Аврора"] как минимум пять резидентов. Сегодня есть заявки от порядка 10 компаний, и, если все они подойдут по критериям, мы хотим всем им предоставить такой статус. Но условия для пяти резидентов, которые создадут там порядка 100 рабочих мест, мы должны обеспечить по соглашению с Минэкономразвития РФ", — сказал Магомедов.

Ранее сообщалось, что до 2020 года в Дагестане предусмотрено создание не менее 10 индустриальных парков, которые позволят привлечь 3,4 млрд рублей инвестиций. В настоящее время в Дагестане функционируют 5 индустриальных парков, осуществляют деятельность на них 22 резидента, а в технопарках — 29.

Первые ласточки

Индустриальный парк "Аврора" строится с 2016 года в Карабудахкентском районе Дагестана, недалеко от столицы республики, и находится вблизи трассы, которая соединяет Махачкалу со столицей Азербайджана Баку, а также Ростовом-на-Дону. Рядом находятся транспортные развязки, аэропорт и железная дорога.

Ожидается, что "Аврора" станет единственным индустриальным парком на Северном Кавказе, ориентированным исключительно на предприятия промышленного сектора. На территории 68,5 га планируется организовать производство стройматериалов, мебели, оборудования, механизмов, машиностроения.

В частности, у одной из местных компаний есть предложение по созданию производства бетона и асфальтобетона. Предполагаемый объем инвестиций в проект, по данным республиканского агентства по предпринимательству и инвестициям, — 100-150 млн рублей.

"Это будет очень актуально, в том числе для военных в Каспийске [город в 15 км от Махачкалы, где создается новая база для перевода из Астрахани Каспийской флотилии], потому что это также потребует строительства дорожной инфраструктуры. Здесь очень небольшое "плечо" от сырья — недалеко расположен Талгинский карьер [где добывается бутовый камень и щебень]", — сказал Магомедов.

Общий объем вложений в инфраструктуру промпарка оценивается более чем в 710 млн рублей. На территории парка смогут работать более 30 резидентов — малый и средний бизнес, которые согласно планам местных властей, будут выпускать продукцию на общую сумму около 6 млрд руб. в год. В процессе реализации проекта предполагается создать более 1,7 тыс. рабочих мест.

Интерес зарубежных партнеров

Строящийся индустриальный парк уже сегодня привлекает внимание не только местных, но и зарубежных инвесторов. В частности, по словам Магомедова, ведутся переговоры с представителями иранского бизнеса.

"Мы предложили быть резидентами иранской группе компаний. Они приезжали, посмотрели, заинтересовались, сейчас с ними ведутся переговоры. Возможно, иранские инвесторы создадут здесь производство металлопластика. Это крупная серьезная компания, которая может подтянуть за собой другие проекты других инвесторов", — сказал руководитель агентства, добавив, что в настоящее время индустриальный парк "Аврора" включается в инвестиционные предложения республики потенциальным партнерам и в других странах.

В строительство "Авроры" уже вложено порядка 189 млн рублей. В прошлом году были проведены земельные работы, построены трансформаторная подстанция, ЛЭП, подъездные пути к каждому участку, водоснабжающий канал, который теперь дает воду не только индустриальной площадке, но и двум селениям Карабудахкентского района, а также станция биологической очистки воды и стоков.

В этом году Дагестан получил почти 111 млн рублей государственной субсидии на завершение создания инфраструктуры для первых резидентов "Авроры". C учетом 5% вложений республиканского бюджета всего на эти цели в 2018 будет направлено около 117 млн рублей.

"В середине июля будем объявлять конкурс на завершение работ по электроснабжению, водоснабжению, строительству очистных сооружений и канализации индустриального парка, техническое задание уже готово, конкурс будет объявлен, как только деньги поступят в республику. Рассчитываем, что в конце сентября первые резиденты смогут начать строить там базу для своих производств. Также будет создана управляющая компания, которая будет заниматься, в том числе, поиском новых резидентов для индустриального парка", — пояснил собеседник ТАСС.

Особый статус

В дальнейших планах республиканских властей, по словам Магомедова, включить индустриальный парк "Аврора" в состав территории опережающего развития (ТОР) Каспийск — статус резидентов ТОР позволит инвесторам получать дополнительные преференции, налоговые льготы.

В настоящее время в Каспийске уже действует инвестиционная площадка "Уйташ", инфраструктура которой также была создана за счет бюджетных средств. Сейчас на ее территории два крупных инвестпроекта — АО "Завод им. Гаджиева" и ООО "Завод строительных материалов". Кроме того, в агентстве по инвестициям рассматривают возможность привлечения на эту территорию еще ряда инвесторов.

"Один из потенциальных резидентов — группа компаний "Эгида" из Татарстана, которая занимает лидирующие позиции на рынке поставок комплектующих для мебельного производства. Они уже сейчас имеют хорошую долю российского рынка и работают на экспорт, планируют расширять производство поролона для мебели, сейчас решается вопрос по предоставлению им земельного участка", — сказал Магомедов, добавив, что в случае реализации этих планов на базе производства "Эгиды" в республике может быть создан мебельный кластер.