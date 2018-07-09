МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. "Алроса" в ближайшие годы сможет направлять на дивиденды свыше 50% чистой прибыли по МСФО, заявил глава алмазодобывающей компании Сергей Иванов в интервью программе "Поздняков" на телеканале НТВ.

"Мы сегодня одна из немногих государственных компаний, которые могут себе позволить платить больше 50% дивиденды от чистой прибыли по МСФО, и я уверен, что этот показатель в ближайшие годы будет расти", - сказал он.

Набсовет "Алросы" утвердил изменения дивидендной и финансовой политики алмазодобывающей компании, согласно которым "Алроса" переходит на выплату дивидендов из свободного денежного потока, начиная с вознаграждения за 2018 год. Новая дивидендная политика может быть утверждена в сентябре.

Пока дивидендная политика "Алросы" предусматривает выплаты в размере не менее 35% от чистой прибыли по МСФО, однако с 2016 года компания направляет на дивиденды 50% чистой прибыли в соответствии с директивой правительства РФ.

"Алроса" - крупнейший в мире по объемам добычи производитель алмазов. Компания добывает алмазы на территории Республики Саха (Якутия) и Архангельской области. Акционеры компании - Российская Федерация в лице Росимущества (33,02%), Республика Саха (Якутия) - 25%, улусы (районы) Якутии - 8%. В свободном обращении находится почти 34% акций.