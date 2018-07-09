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Первый ветропарк появится в Ростовской области в конце 2019 года

Экономика и бизнес
9 июля, 10:54 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, июля. /ТАСС

Он сможет генерировать порядка 300 ГВт/ч в год, заявленный объем инвестиций в проект - 132 млн евро

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Первый ветропарк построят в Ростовской области к концу 2019 года, сообщил в понедельник ТАСС губернатор Василий Голубев.

"Проект уже реализуется, идет не только подготовительная работа, но и практическая. 2019-й год - начало активной фазы реализации. Думаю, первые ветропарки мы уже в конце 2019 года увидим", - сказал он в Екатеринбурге в кулуарах промышленной выставки ИННОПРОМ-2018.

Как сообщалось, власти Ростовской области в ходе Российского инвестиционного форума в Сочи подписали соглашения о строительстве ветропарка в Азовском районе с компанией "Энел Россия". Он будет располагаться на территории площадью 133 га, проектная мощность - более 90 МВт. Ветропарк сможет генерировать порядка 300 ГВт/ч в год, заявленный объем инвестиций в проект - 132 млн евро.

Еще одно соглашение было подписано с компанией "Новавинд" (дивизион ГК "Росатом", отвечающий за реализацию программ в новой энергетике - прим. ТАСС), оно касается строительства ветряных электростанций и организации сборочного производства компонентов ветроустановок в Волгодонске. Предварительный объем инвестиций по проектам оценивается в 15 млрд рублей.

По данным администрации Волгодонска, в городе уже началось строительство завода по производству модульных стальных башен для ветроэнергетических установок (ВЭУ). Инвестором проекта выступает компания ООО "ВетроСтройДеталь", специально созданная для локализации производства модульных башен для ВЭУ на территории РФ. Плановая производственная мощность завода - от 120 башен (26 тысяч тонн готовой продукции) в год, говорится в сообщении администрации города.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМа-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

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