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Татарстан и Нижегородская область договорились о наращивании торговли и обмене опытом

Экономика и бизнес
9 июля, 11:12 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, июля. /ТАСС

Главы регионов подписали совместную дорожную карту, особое внимание стороны уделят сотрудничеству в области высоких технологий

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Республика Татарстан и Нижегородская область намерены наращивать взаимную торговлю и обмениваться опытом в различных сферах. План мероприятий реализации соглашения о сотрудничестве президент Татарстана Рустам Минниханов и врио губернатора Нижегородской области Глеб Никитин подписали в понедельник на площадке Международной промышленной выставки ИННОПРОМ-2018.

"Потенциал огромный и у Татарстана, и у Нижнего Новгорода. Самое главное, мы взаимодополняющие регионы, поэтому будем и дальше сотрудничать. Мы сегодня обсудили все вопросы, связанные с системой управления и работой с муниципалитетами. Сегодня подписана дорожная карта, как мы будем двигаться в дальнейшем направлении", - сказал после подписания Минниханов.

По его словам, оба региона представляют друг для друга взаимный интерес с точки зрения реализации своей продукции. "Я считаю, что нам очень важно иметь на межрегиональном уровне хорошие контакты. Ведь сегодня главный вопрос - рынок", - добавил он.

Никитин отметил, что помимо повышения уровня товарооборота важен вопрос обмена опытом между регионами. По его словам, в сфере торговли стоит обратить внимание на высокотехнологичную продукцию.

"Мы уже обсудили целый ряд направлений, это и судостроение, и машиностроение. Но особый акцент я бы хотел сделать с учетом инновационной направленности экономик обоих регионов на такие продукты инновационные, как, например, системы управления жизненным циклом продукта и программное обеспечение для инженерного анализа, которое разрабатывается в Нижегородской области. По сути, это импортозамещающий продукт для страны в целом, основным потребителем таких продуктов является в том числе Татарстан, как высокотехнологичный промышленный регион", - отметил врио губернатора Нижегородской области.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года, в 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

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Татарстан ИННОПРОМ-2018 Нижегородская область
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