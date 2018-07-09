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Магаданская область намерена закупить три самолета L-410 для внутренних перевозок

Экономика и бизнес
9 июля, 11:08 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, июля. /ТАСС

По словам врио губернатора региона Сергея Носова, решение о финансировании еще не принято

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Власти Магаданской области намерены закупить три самолета L-410 у компании "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) на общую сумму около 1,3 млрд рублей. Соответствующее соглашение стороны подписали в понедельник в Екатеринбурге на международной промышленной выставке ИННОПРОМ, сообщил журналистам врио главы региона Сергей Носов.

"L-410, которые выпускает УЗГА для внутрирегиональных перевозок, очень востребованы, хорошо себя зарекомендовали. С учетом протяженности территории Магаданской области, плохо развитой дорожной инфраструктуры, сообщение между населенными пунктами с помощью авиации является в регионе главным, необходимо обновление парка. Это три самолета на общую сумму 1,3 млрд рублей", - сказал Носов.

Он отметил, что решение по схеме финансирования еще не принято. "В основе, конечно, будет лежать лизинг", - добавил Носов.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

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