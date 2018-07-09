РЖД направили 2 млрд рублей на ремонт автодорог в Ростовской области

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Восстановление и ремонт автодорог в Ростовской области, которые пришли в негодность при строительстве железнодорожной ветки в обход Украины, начнется в 2018 году. Компания "Российские железные дороги" (РЖД) перечислила в бюджет региона на эти цели 2 млрд рублей, сообщил в понедельник ТАСС губернатор Василий Голубев.

"ОАО "РЖД" в полном объеме - около 2 млрд рублей - перечислило деньги [в бюджет региона]. Уже в этом году начнем работы по муниципальным и областным программам при наличии проектов... Эта программа должна быть реализована, в основном, в течение текущего и следующего годов", - сказал он в Екатеринбурге в кулуарах форума ИННОПРОМ-2018.

По словам губернатора, до конца июля в приграничном Чертковском районе будет открыта новая железнодорожная станция.

Новая железнодорожная ветка в обход Украины, движение по которой было запущено в 2017 году, прошла по территории Чертковского и Миллеровского районов Ростовской области. Ранее сообщалось, что жители этих районов жаловались на качество автодорог, которые были испорчены при эксплуатации тяжелой строительной техники при строительстве железнодорожной магистрали.

Магистраль Журавка - Миллерово протяженностью 137 км стала частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем. По проекту максимальная скорость движения пассажирских поездов на ней составит 140 км/ч, грузовых - до 90 км/ч. В Ростовской и Воронежской областях построены семь новых станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково, реконструирована станция Журавка.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.