Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 07.07:
$ 63.12
€ 73.9
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РЖД направили 2 млрд рублей на ремонт автодорог в Ростовской области

Экономика и бизнес
9 июля, 11:19 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, июля. /ТАСС

По словам губернатора региона Василия Голубева, до конца июля в приграничном Чертковском районе будет открыта новая железнодорожная станция

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Восстановление и ремонт автодорог в Ростовской области, которые пришли в негодность при строительстве железнодорожной ветки в обход Украины, начнется в 2018 году. Компания "Российские железные дороги" (РЖД) перечислила в бюджет региона на эти цели 2 млрд рублей, сообщил в понедельник ТАСС губернатор Василий Голубев.

"ОАО "РЖД" в полном объеме - около 2 млрд рублей - перечислило деньги [в бюджет региона]. Уже в этом году начнем работы по муниципальным и областным программам при наличии проектов... Эта программа должна быть реализована, в основном, в течение текущего и следующего годов", - сказал он в Екатеринбурге в кулуарах форума ИННОПРОМ-2018.

По словам губернатора, до конца июля в приграничном Чертковском районе будет открыта новая железнодорожная станция.

Новая железнодорожная ветка в обход Украины, движение по которой было запущено в 2017 году, прошла по территории Чертковского и Миллеровского районов Ростовской области. Ранее сообщалось, что жители этих районов жаловались на качество автодорог, которые были испорчены при эксплуатации тяжелой строительной техники при строительстве железнодорожной магистрали.

Магистраль Журавка - Миллерово протяженностью 137 км стала частью скоростного железнодорожного хода, соединяющего Центральную Россию с Черноморским побережьем. По проекту максимальная скорость движения пассажирских поездов на ней составит 140 км/ч, грузовых - до 90 км/ч. В Ростовской и Воронежской областях построены семь новых станций: Зайцевка, Сергеевка, Сохрановка, Кутейниково, Виноградовка, Колодези и Боченково, реконструирована станция Журавка.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ИННОПРОМ-2018 Ростовская область
Страны
Россия Украина Республика Корея
Персоны
Голубев, Василий Юрьевич
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Москве избили депутата от ЛДПР Сергея Жигарева
2
Как сборная России по футболу вернула уважение и любовь болельщиков
3
"Уралвагонзавод" представил новый трамвай на выставке ИННОПРОМ
4
На авиационном заводе в Иркутске загорелся малярный цех
5
Романцев: Черчесову нужно продолжать работать главным тренером сборной России после ЧМ
6
Хорватский футбольный союз призвал игроков сборной избегать неоднозначных высказываний
7
Илон Маск начал испытания мини-субмарины для спасения школьников в Таиланде
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
Читайте
ТАСС VK
Много новостей? Мы собрали главные в нашей расссылке!