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В строительство нового жилого комплекса в Екатеринбурге инвестируют 500 млн рублей

Экономика и бизнес
9 июля, 11:19 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, июля. /ТАСС

ЖК "Изумрудный город" будет расположен в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Сбербанк инвестирует 500 млн рублей в строительство первой очереди нового жилого комплекса "Изумрудный город", расположенного в северной части Екатеринбурга, застройщиком которого является Уральская горно-металлургическая компания (УГМК). Соглашение о сотрудничестве по этому направлению подписали гендиректор УГМК Андрей Козицын и председатель правления Уральского банка Сбербанка России Владимир Черкашин в рамках международной промышленной выставки ИННОПРОМ которая проходит в Екатеринбурге, передает корреспондент ТАСС.

Согласно подписанному соглашению, район "Изумрудный город" с населением в 24 тыс. человек будет расположен в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга. Кроме того, УГМК и Уральский Сбербанк прорабатывают возможности строительства второй очереди жилого комплекса "Макаровский квартал" и возведение жилого комплекса "Нагорный" рядом со стадионом "Екатеринбург Арена".

"Сбербанк ведущий партнер УГМК в жилищном и промышленном строительстве. В новом жилом квартале будет хорошая транспортная доступность, будут разбиты парки. Там должна будет пройти линия скоростного трамвая, которая свяжет Екатеринбурге с Верхней Пышмой. Он будет построен в два-три года", - сказал Козицын.

Он добавил, что строительство "Макаровского квартала" также будет завершено в течение двух-трех лет.

"Подписанное сегодня соглашение предполагает сотрудничество в части финансирования целого ряда проектов УГМК, в том числе - в области социальной и инженерной инфраструктуры, коммерческого и жилищного строительства. Уже рассматривается первый проект - 500 млн рублей будут направлены на строительство первой очереди крупного жилого района в северной части Екатеринбурга, имеющего условное название "Изумрудный бор", - приводит пресс-служба слова Черкашина.

В рамках развития северной части Екатеринбурга в 2018 году здесь началась реализация трех масштабных и взаимосвязанных проектов: строительство линии скоростного трамвая, который свяжет Верхнюю Пышму и сеть метро в Екатеринбурге, строительство крупнейшего на Урале ТРЦ "Веер-молл" и строительство жилого района "Изумрудный бор". Все объекты находятся на смежных земельных участках. Их одновременная реализация позволит воплотить для нового жилого микрорайона концепцию "города в городе". Общий объем инвестиций в реализацию проектов превышает 46 млрд рублей.

О выставке

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

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