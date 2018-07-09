"Ъ": Путин устно одобрил продление полномочий гендиректора "Аэрофлота" еще на пять лет

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин одобрил продление полномочий генерального директора "Аэрофлота" Виталия Савельева еще на пять лет, сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По словам собеседников "Ъ", одобрение дано "в устной форме по итогам ряда встреч", официального документа, фиксирующего продление полномочий Савельева, пока нет. Его контракт истекает в октябре этого года, директива о переназначении должна быть подписана к этому времени.

При этом, как отмечает газета, в отрасли начали обсуждать возможность замены Савельева. В частности, говорилось, что новым главой "Аэрофлота" может стать председатель совета директоров компании, первый зампред ВЭБа Михаил Полубояринов.

Также представители авиаотрасли не исключают, что на пост может быть назначен бывший министр транспорта РФ Максим Соколов. Косвенным доказательством планов назначить Соколова гендиректором "Аэрофлота" источники "Ъ" называют выдвижение экс-министра в совет директоров компании. В его пользу, уверены они, играет возрастной фактор: бывшему министру в данный момент - 49 лет, а Савельеву - 64 года.