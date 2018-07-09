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Nissan признался в фальсификации данных о выбросах выхлопных газов своих автомобилей

Экономика и бизнес
9 июля, 11:36 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 9, июля. /ТАСС

Представитель компании заявил, что фальсификацию документации зафиксировали на пяти заводах

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ТОКИО, 9 июля. /ТАСС/. Японский автоконцерн Nissan Motor фальсифицировал данные об уровне выброса выхлопных газов своих автомобилей. В этом сама автомобильная компания призналась в понедельник. Соответствующее заявление было сделано в ходе специальной пресс-конференции.

Как сообщил представитель компании, в ходе внутренней проверки специалисты обнаружили, что данные о выбросах выхлопных газов около 900 автомобилей различных моделей были подделаны в соответствующей документации. Также отмечается, что фальсификация документации была зафиксирована на пяти заводах концерна внутри Японии.

Это уже не первый скандал вокруг Nissan. В прошлом году автоконцерн признался, что на протяжении длительного времени проверку безопасности автомобилей на заводах перед отправкой в дилерские центры осуществляли работники без соответствующей квалификации.

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