Nissan признался в фальсификации данных о выбросах выхлопных газов своих автомобилей

ТОКИО, 9 июля. /ТАСС/. Японский автоконцерн Nissan Motor фальсифицировал данные об уровне выброса выхлопных газов своих автомобилей. В этом сама автомобильная компания призналась в понедельник. Соответствующее заявление было сделано в ходе специальной пресс-конференции.

Как сообщил представитель компании, в ходе внутренней проверки специалисты обнаружили, что данные о выбросах выхлопных газов около 900 автомобилей различных моделей были подделаны в соответствующей документации. Также отмечается, что фальсификация документации была зафиксирована на пяти заводах концерна внутри Японии.

Это уже не первый скандал вокруг Nissan. В прошлом году автоконцерн признался, что на протяжении длительного времени проверку безопасности автомобилей на заводах перед отправкой в дилерские центры осуществляли работники без соответствующей квалификации.