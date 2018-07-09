Сотрудничество с Южной Кореей может ускорить цифровую трансформацию ОДК

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. "Объединенная двигателестроительная корпорация" (ОДК, входит в Ростех) открыта к сотрудничеству с южнокорейскими предприятиями по проектам создания авиационных и вертолетных двигателей, это позволит ускорить цифровую трансформацию ОДК, сообщил генеральный конструктор ОДК Юрий Шмотин, выступая на Российско-Корейском промышленном форуме в рамках ИННОПРОМ-2018.

"Особое место в цифровой трансформации корпорации сегодня отводится экономике знаний, это невозможно без цифры, промышленного интернета, обучения и мотивации персонала. Мы открыты к сотрудничеству и уверены, что сотрудничество с корейскими партнерами позволит нам ускорить цифровую трансформацию ОДК", - сказал Шмотин.

Цифровая трансформация в корпорации реализуется на всех этапах. "Создание "умной фабрики" уже сегодня позволяет говорить о реализации Индустрии 4.0., сокращении затрат на технологическую подготовку производства и времени освоения изготовления новых изделий. Сегодня в ОДК реализуются в рамках Индустрии 4.0. следующие направления: оптимизация на базе цифровых моделей базовых газогенераторов для семейств двигателей авиационного, промышленного и морского применения. Новое производство создается на принципах "умной фабрики", уже сегодня реализованы полигоны по отработке таких моделей, а все вновь создаваемые производственные площадки формируются на основе принципов Индустрии 4.0.", - отметил Шмотин.

По его словам, перспективным направлением сотрудничества с корейскими партнерами может стать взаимодействие по созданию двигателя ПД-14 для среднемагистрального самолета МС-21, вертолетного двигателя ВК-2500, морским газотурбинным двигателям и многим другим проектам.

Шмотин отметил, что перед корпорацией стоит задача увеличения доли выпуска гражданской продукции и выхода с ней на мировой рынок. "На этом рынке сегодня самая жесткая конкуренция, заказчик платит за стоимость часа эксплуатации, нужна надежная, конкурентоспособная продукция. Конкуренцию усиливают вновь появляющиеся требования по экологии, топливной эффективности жизненного часа. В 2018 году ОДК сертифицирует новый двигатель - ПД-14 для самолета МС-21, в 2020 году будет сертифицирован двигатель ТВ-117 для регионального самолета Ил-114-300", - сказал он.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство", партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.