Tesla провалил тест по экстренному автоторможению

НЬЮ-ЙОРК, 9 июля. /ТАСС/. Автомобиль базирующегося в штате Калифорния производителя Tesla провалил тест по автоматическому экстренному торможению, проведенный в Европе. Об этом сообщил американский интернет-портал Electrek, специализирующийся на новостях об электромобилях и возобновляемых источниках энергии.

По его данным, тест был проведен в Люксембурге одним из местных ведомств, отвечающих за тестирование и стандартизацию автомобилей. Специалисты проверяли тормозной путь электромобиля Tesla Model S и седана шведской компании Volvo S90.

Как отмечает портал, последний автомобиль прошел тест, сумев на скорости около 60 км/ч оперативно зафиксировать с помощью встроенных датчиков возникшее перед ним препятствие и автоматически резко остановиться, не допустив столкновения. Model S в свою очередь в тех же условиях не смогла остановиться полностью до столкновения с бутафорской стеной, врезавшись в нее на скорости около 30 км/ч.

Представитель Tesla подтвердил порталу, что компании известно о результатах европейского теста. При этом он поставил под сомнение их объективность и надежность. Как отметили в Tesla, ведомство, проводившее испытание, отказалось предоставить компании отчет об условиях его проведения, в связи с чем автопроизводитель "не может подтвердить, что тест действителен и был проведен точно". При этом в компании обещали самостоятельно провести необходимые проверки.

Ранее интернет-портал Business Insider сообщил, что глава Tesla Илон Маск отдал распоряжение сотрудникам завода в штате Калифорния прекратить проведение стандартного испытания тормозной системы электромобилей Model 3. Портал отмечал, что остается неясным, по какой причине было принято решение приостановить проведение именно этого теста, а также на протяжении какого срока он не будет проводиться. По словам отраслевого эксперта, данное испытание, с помощью которого проверяется корректность работы тормозной системы, является важнейшей частью производства автомобилей.

Tesla начала сборку своих новых электромобилей Model 3 в июле 2017 года, однако столкнулась с трудностями в наращивании производства. Цена на новую модель, которая представляет собой бюджетную версию более дорогих Model X и Model S, начинается от $35 тыс. В своей базовой комплектации электромобиль способен проехать без подзарядки примерно 350 км. Его максимальная скорость составляет 210 км/ч, время разгона до 100 км/ч занимает примерно 5,6 секунды.

Компания Tesla была основана Маском в 2003 году. Ее штаб-квартира находится в Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась только на производстве электромобилей, однако позже также стала заниматься созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.