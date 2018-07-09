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"Вертолеты России" представили систему гашения вибраций и спецкресло для "Ансата"

Экономика и бизнес
9 июля, 11:51 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Отмечается, что такой системой вертолеты оборудуются по желанию заказчика

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Специалисты Казанского вертолетного завода (КВЗ) холдинга "Вертолеты России" (входит в Ростех) показали систему активного гашения вибраций и энергопоглощающее кресло для вертолета "Ансат" на международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2018. Как сообщили журналистам в пресс-службе холдинга, этот комплекс будет обеспечивать комфортный полет и дополнительные опции по безопасности.

"Система активного гашения вибраций позволяет уменьшить уровень вибрации в кабине пилотов и пассажирском салоне до комфортного уровня. Первый сертифицированный в составе вертолета комплект системы был установлен на серийный "Ансат" в VIP-комплектации, находящийся в эксплуатации. Сегодня такими системами вертолеты оборудуются по желанию заказчика", - рассказали в пресс-службе.

Пассажирское энергопоглощающее кресло выполнено из упрочненного пластикового волокна. Наружная поверхность сиденья со стороны пассажира полностью состоит из специальных волокон (арамида) для уменьшения вероятности получения травмы в аварийных ситуациях. Чтобы снизить риски повреждения позвоночника в случае аварии, в кресло встроена система поглощения энергии, также оно полностью может смещаться вниз.

"Представленный на выставке стенд - это итог первого этапа работ по повышению удобства эксплуатации вертолетов "Ансат". Пока данный комплекс будет устанавливаться по желанию заказчика, а впоследствии войдет в состав серийного оборудования модернизированного вертолета", - отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Андрей Богинский.

"Ансат" - легкий двухдвигательный многоцелевой вертолет, серийное производство которого развернуто на Казанском вертолетном заводе. Конструкция машины позволяет оперативно трансформировать ее как в грузовой, так и в пассажирский вариант с возможностью перевозки до семи человек.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году она собрала на своей площадке делегации из 95 стран, свою продукцию представили 600 компаний. Страной-партнером России на ИННОПРОМе стала Республика Корея.

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