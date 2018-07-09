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Минпромторг прогнозирует выпуск грузовых вагонов в РФ в 2018 году на уровне около 58 тыс.

Экономика и бизнес
9 июля, 12:10 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ 9, июля. /ТАСС

Согласно прогнозам Минтранса, в этом году ожидается увеличение объемов перевозок

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Производство грузовых вагонов в РФ по итогам 2018 году ожидается на уровне около 58 тыс. единиц, сообщил ТАСС заместитель главы департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга РФ Всеволод Бабушкин в рамках форума ИННОПРОМ-2018.

"Я думаю около 58 тыс. может быть произведено", - сказал он.

По данным Росстата, в 2017 году в РФ выпущено 58,3 тыс. грузовых вагонов.

Комментируя возможный объем выпуска вагонов в 2019 году, Бабушкин сказал: "Наша позиция - что у нас должно производится от 45 до 50 тыс., но если будет увеличение спроса, а оно зависит от увеличения объемов перевозки, то, возможно, эти показатели будут превышены. По этому году, я думаю, будет больше, потому что сейчас Минтранс прогнозирует увеличение объемов перевозок - соответственно, востребованность подвижного состава операторами и потребителями стала чуть больше".

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