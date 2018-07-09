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Свердловская и Нижегородская области планируют сотрудничать в машиностроении и науке

Экономика и бизнес
9 июля, 12:13 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, июля. /ТАСС

По словам губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, структура экономики у обоих регионов примерно одинакова

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Власти Свердловской и Нижегородской областей намерены развивать сотрудничество в машиностроении и науке. Соответствующее соглашение подписано в понедельник на международной промышленной выставке ИННОПРОМ, сообщил журналистам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Мы уже обсудили с врио главы региона [Глебом Никитиным], в каких сферах будем развивать сотрудничество. Это образовательные программы, научные программы и, конечно, машиностроение", - сказал Куйвашев.

Он также отметил, что структура экономики у обоих регионов примерно одинакова. "Это машиностроение, IT-технологии, научный кластер. Нам это очень интересно", - пояснил Куйвашев.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

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ИННОПРОМ-2018 Свердловская область Нижегородская область
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Никитин, Глеб Сергеевич Куйвашев, Евгений Владимирович
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