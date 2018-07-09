Свердловская и Нижегородская области планируют сотрудничать в машиностроении и науке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Власти Свердловской и Нижегородской областей намерены развивать сотрудничество в машиностроении и науке. Соответствующее соглашение подписано в понедельник на международной промышленной выставке ИННОПРОМ, сообщил журналистам губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Мы уже обсудили с врио главы региона [Глебом Никитиным], в каких сферах будем развивать сотрудничество. Это образовательные программы, научные программы и, конечно, машиностроение", - сказал Куйвашев.

Он также отметил, что структура экономики у обоих регионов примерно одинакова. "Это машиностроение, IT-технологии, научный кластер. Нам это очень интересно", - пояснил Куйвашев.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство". Организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.