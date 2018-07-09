Россия и Япония активно реализуют более 60 проектов в рамках плана Абэ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Более 60 проектов из 130, разработанных Москвой и Токио в рамках предложенного премьер-министром Японии Синдзо Абэ плана сотрудничества с Россией, находятся в стадии активной реализации. Об этом заявил в понедельник заместитель гендиректора по международной торговой политике министерства экономики, торговли и промышленности Японии Цутому Накагава, выступая на Российско-японском промышленном форуме в рамках международной выставки ИННОПРОМ.

"Для нашего министерства ИННОПРОМ - самый крупный форум, связанный с развитием промышленности России, - сказал он. - Пользуясь случаем, благодарю всех жителей Екатеринбурга за тот теплый прием, который был оказан нашим болельщикам, когда сборная Японии по футболу проводила здесь матч с Сенегалом".

"Двусторонние отношения в области экономики развиваются очень активно, это происходит при поддержке наших лидеров - президента Владимира Путина и премьер-министра Синдзо Абэ, - продолжил Накагава. - Два года назад Синдзо Абэ представил план сотрудничества с Россией из восьми пунктов, и министр экономики Японии начал активно работать над его реализацией. Уже 130 проектов сформировалось, более половины из них в стадии активной реализации".

По словам представителя министерства, Япония намерена сделать акцент на цифровых технологиях.

Основой для развития экономического сотрудничества двух стран стал план из восьми пунктов, предложенный Абэ в мае 2016 года. Документ подразумевает укрепление отношений в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство", партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ, генеральный информационный партнер и оператор пресс-центра - Информационное агентство России ТАСС.