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Достройка ЖК Urban Group "Видный город" требует вложения 6,3 млрд рублей

Экономика и бизнес
9 июля, 12:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

В понедельник Арбитражный суд Московской области рассматривает иски о банкротстве к группе компаний

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Более 6 млрд рублей требуется на достройку ЖК "Видный город". Об этом заявила представитель Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства в ходе судебного заседания по делу о банкротстве ООО "Ваш город", которое входит в состав Urban Group.

"Сумма средств, необходимых на достройку, по данным Главгосстройнадзора составляет 6,3 млрд рублей", - сказала в ходе судебного заседания представитель Фонда Мария Михеева.

Арбитражный суд Московской области в понедельник рассматривает иски о банкротстве к пяти юридическим лицам, образующим группу компаний Urban Group, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Ранее сообщалось, что Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства по итогам проверки подмосковного застройщика Urban Group принял решение использовать механизм банкротства. Соответствующие иски были поданы 9 июня против ООО "Экоквартал" (осуществляет строительство ЖК "Митино О2"), ООО "Ваш город" (осуществляет строительство ЖК "Видный город"), АО "Континент Проект" (осуществляет строительство ЖК "Солнечная система"), ООО "Хайгейт" (осуществляет строительство ЖК "Опалиха О3" и ЖК "Лесобережный"), ООО "Ивастрой" (осуществляет строительство ЖК "Лайково").

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