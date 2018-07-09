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Поступление налогов в федеральный бюджет вырастет на 22%

Экономика и бизнес
9 июля, 12:27 UTC+3

По данным ФНС, соответствующий показатель увеличится до 5,5 трлн рублей за шесть месяцев

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Федеральный бюджет РФ за первое полугодие 2018 года получит 5,5 трлн рублей налогов, что на 22% больше аналогичного периода 2017 года, сообщил глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

"Тенденция роста налоговых поступлений продолжилась. По предварительным данным, за шесть месяцев в консолидированный бюджет должно поступить 9,8 трлн рублей, что 16,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В федеральный соответственно 5,5 трлн рублей, что на 22% с небольшим больше аналогичного периода", - сказал Мишустин.

Также, по его словам, в первом полугодии увеличились страховые взносы на обязательное социальное страхование до 3 трлн рублей, что на 330 млрд рублей больше, чем за аналогичный период годом ранее.

"На сегодняшний день хочу также вам доложить, что доля сомнительных вычетов с использованием нашей автоматизированной системы контроля над возмещением НДС уменьшилась, менее 1%. Прошлый квартал - 0,92%. Это одна из самых маленьких цифр в мире, в среднем - от 3% до 7%, это то, что есть в Европе", - добавил он.

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