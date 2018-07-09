"Алроса" планирует продажу самого дорогого алмаза в России за $500 тыс. за карат

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. "Алроса" рассчитывает продать самый дорогой алмаз, когда-либо добытый на территории России, по цене примерно $500 тыс. за карат. 28-каратный розовый алмаз планируется огранить на территории России, заявил глава "Алросы" Сергей Иванов в интервью программе "Поздняков" на телеканале НТВ.

"Мы сейчас оцениваем самый дорогой алмаз, который мы добыли в прошлом году <...> Мы считаем, что его стоимость может доходить примерно до полумиллиона долларов за карат. Это уникальный розовый алмаз, это самый дорогой алмаз, добытый когда-либо в истории отечественной алмазодобычи, - сказал Иванов, - Мы его планируем продавать: он не представляет какой-то ценности для Гохрана, для государства, у нас есть и ряд других уникальных камней"

"Мы, кстати, гранить его будем в России, на нашем собственном предприятии "Бриллианты Алроса". Будем это делать совместно с международными экспертами, но это будет российская огранка", - добавил глава алмазодобывающей компании.

В феврале Иванов продемонстрировал президенту РФ Владимиру Путину два уникальных алмаза, добытых компанией в конце 2017 года. Розовый и желтый алмаз стали самыми дорогими по стоимости за всю историю российской и советской алмазодобычи.