ЦБ оценивает влияние цены нефти на экономику как "не очень сильное"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Введение бюджетного правила снизило влияние цены нефти на российскую экономику, признала первый зампред Банка России Ксения Юдаева на парламентских слушаниях в Госдуме.

"Благодаря бюджетному правилу влияние нефти сейчас на экономику и на другие параметры сейчас не очень сильное", - сказала она.

Бюджетное правило, введенное в 2018 году, снижает зависимость рубля от нефтяных цен, поскольку Минфин не тратит сверхдоходы от нефти, а направляет эти деньги на покупку иностранной валюты на внутреннем рынке. Затем купленная валюта зачисляется в фонд национального благосостояния.

По словам Юдаевой, отсутствие структурных реформ в экономике России сдержит ее рост на уровне 1,5-2% в год.Она добавила, что последний прогноз развития российской экономики ЦБ не учитывает предложенные правительством налогово-бюджетные меры. При этом и прогноз ЦБ, и прогноз правительства отражают серьезную вероятность низких темпов ее роста в случае отсутствия структурных реформ.

"Если ничего не делать, если не реализовывать меры, которые меняют экономическую структуру, экономика будет расти очень медленно, примерно 1,5-2% в год. Это те темпы потенциального роста, на которых сейчас построена экономика. Поэтому наши [Банка России] оценки и оценки правительства достаточно близки", - сказала она.

Сейчас задача ЦБ - купировать влияние предложенных правительством налоговых мер на инфляционные ожидания, указала Юдаева. В частности, проект основных направлений бюджетной политики предполагает некоторое увеличение государственных расходов, в том числе, за счет создания инфраструктурного фонда. Однако если эти расходы не будут эффективны, то рост спроса может вылиться не в увеличение потенциальных темпов роста, а в увеличение инфляционного давления, добавила Юдаева.

"Таким образом, от эффективности государственных расходов зависит размер процентных ставок, так как мы будем вынуждены держать их на определенном уровне для того чтобы контролировать инфляционное давление", - пояснила первый зампред ЦБ.

По ее словам, данный показатель уже вырос на фоне предлагаемых налоговых мер. "Среди различий между нашим прогнозом и прогнозом правительства мы видим прежде всего различия по оценке инфляции этого года. Правительство прогнозирует 3,1%, мы прогнозируем 3,5-4%", - сказала она.

При этом оценка роста экономики ЦБ на следующий год близка к оценке правительства. "Наш прогноз - 4-4,5%, оценка правительства - 4,3%", - сказала Юдаева.