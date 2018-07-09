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Глава комитета Госдумы выступает за новые редакции Налогового и Бюджетного кодексов

Экономика и бизнес
9 июля, 13:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Отмечается, что депутаты в настоящее время рассматривают такие изменения

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Принятый 20 лет назад Налоговый кодекс РФ тормозит возможности Федеральной налоговой службы, нужна новая редакция как Налогового, так и Бюджетного кодекса. Об этом заявил на парламентских слушаниях, посвященных Основным направлениям бюджетной, налоговой, таможенной и тарифной политики, глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Он напомнил, что Налоговый кодекс был принят в 1998 году. "20 лет тому назад это был лучший документ. А сегодня он отстает, сегодня он не соответствует тем возможностям, которые наработаны налоговой службой. Просто когда он писался, мы не имели представления о цифровизации, мы не имели представления о возможностях, которые сегодня возникли, и получается, что сегодня налоговый кодекс тормозит те возможности, которые есть для того, чтобы решать проблемы", - сказал он.

Макаров сообщил, что в Госдуме пытаются решить эту проблему: "Мы пытаемся это успешно решить: более 40 законов - поправок в Налоговый кодекс принимаем ежегодно. В эту сессию, например, у нас к принятию 25 налоговых законов. Налоговых законов за это время мы приняли более 600. Это несколько десятков тысяч поправок, с Налоговым кодексом работать как с законом прямого действия просто невозможно. Объективно нужна его новая редакция", - отметил депутат.

Бюджетный кодекс также нуждается в корректировке, убежден Макаров. "Сегодня ни потребители, ни регионы не понимают, что там написано. По любому вопросу в Бюджетном кодексе можно найти пять альтернативных решений, и мы можем найти любое, которое нам на данный момент удобнее", - рассказал парламентарий. - При этом в тексте основных направлений об этом ничего не говорится".

В свою очередь, спикер Госдумы Вячеслав Володин, председательствующий на слушаниях, подчеркнул, что бюджетная, налоговая, таможенная, тарифная политика - это "важные инструменты экономики, которые влияют на ее развитие". "Задача, которую поставил президент Федеральному собранию, - обеспечить экономический рост и рост благосостояния наших граждан, поэтому сегодняшний разговор будет для нас крайне важным", - сказал Володин.

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Персоны
Макаров, Андрей Михайлович Володин, Вячеслав Викторович
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