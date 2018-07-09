Кудрин предложил повысить трансферты регионам для выполнения майского указа

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин предложил повысить межбюджетные трансферты регионам до уровня 2008 года (около 1,8% ВВП) вместо его снижения до 1,2% ВВП к 2021 году, которое предлагает Минфин РФ. Это необходимо для выполнения регионами майского указа президента. Об этом Кудрин заявил, выступая в Госдуме.

"Вместе с тем средний уровень межбюджетных трансфертов в период с 2005 по 2017 год был 1,8%. Федерация уменьшает свою поддержку, в том числе и выравнивающие инструменты в региональной политике. Я надеюсь, что, когда будут распределены финансовые ресурсы на исполнение указа (майского указа президента РФ - прим. ред.), там появятся и дополнительные межбюджетные трансферты на выполнение отдельных полномочий. Я бы поставил такую задачу, что надо вернуться к уровню 2008 года в процентах ВВП по региональным трансфертам", - сказал глава Счетной палаты.

Кудрин подчеркнул, что реальный объем межбюджетных трансфертов из федерального бюджета регионам постепенно снижается - с 1,4% ВВП в 2018 году до 1,2% ВВП в 2021 году, что обусловлено снижением объемов субсидий и иных межбюджетных трансфертов.

Про этом, как отмечалось в "Основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2019 г. и плановый период 2020-2021 гг.", Минфин ожидает, что в ближайшую трехлетку дефицит консолидированных бюджетов субъектов РФ стабилизируется в пределах 0,1% ВВП. По оценке министерства, это станет возможным при реализации новой бюджетной политики в сфере межбюджетных отношений.

Минфин отмечал, что расходы консолидированных бюджетов субъектов в 2018-2020 гг. прогнозируются со стабильным ежегодным приростом на уровне 4-5% к предыдущему году. В то же время ожидается сокращение объема расходов консолидированных бюджетов субъектов в процентах к ВВП с 11,6% в 2018 году до 11,3% в 2021 году на фоне аналогичного снижения доли доходной части.

Минфин также предлагает продолжить распределять в федеральный бюджет дополнительно 1% от налога на прибыль до 2024 года. Это необходимо для выполнения регионами задач, поставленных в майском указе президента РФ, подчеркивало министерство.

Ранее Совет Федерации просил правительство продлить действие нормы распределения 1% налога на прибыль между регионами до 2021 года. Базовая ставка налога на прибыль в РФ составляет 20%, из которых 17% остаются в регионе, где был собран налог. С 2017 года РФ увеличила перечисление этого сбора в федеральный бюджет до 3% с 2%. При этом дополнительный 1% распределяется между регионами. Согласно Налоговому кодексу, распределение налога на прибыль в пропорции 17% к 3% является временной мерой и действует только в 2017-2020 годы.