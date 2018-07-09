Суд признал банкротом первую из пяти "дочек" подмосковного застройщика Urban Group

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Арбитражный суд Московской области признал банкротом ООО "Ваш город", принадлежащей застройщику Urban Group. Об этом передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Признать общество несостоятельным и открыть конкурсное производство до 9 июля", - сказала судья Мария Козлова.

Конкурсным управляющим назначен представитель Союза арбитражных управляющих "Саморегулируемая организация "Северная Столица", добавила судья.

Арбитражный суд Московской области в понедельник рассматривает иски о банкротстве к пяти юридических лиц, образующих группу компаний Urban Group.

Ранее сообщалось, что Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства по итогам проверки подмосковного застройщика Urban Group принял решение использовать механизм банкротства. Соответствующие иски были поданы 9 июня против ООО "Экоквартал" (осуществляет строительство ЖК "Митино О2"), ООО "Ваш город" (осуществляет строительство ЖК "Видный город"), АО "Континент Проект" (осуществляет строительство ЖК "Солнечная система"), ООО "Хайгейт" (осуществляет строительство ЖК "Опалиха О3" и ЖК "Лесобережный"), ООО "Ивастрой" (осуществляет строительство ЖК "Лайково").