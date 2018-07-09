Представитель Фонда дольщиков заявила в суде о выводе средств Urban Group владельцем

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Средства дольщиков Urban Group выводились на личные счета бенефициаров группы, заявила представитель Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства в ходе судебного заседания по делу о банкротстве ООО "Ваш город", которое входит в состав Urban Group.

"Проверка выявила факты нецелевого использования, в том числе выявила факты вывода денежных средств в больших суммах на личные счета бенефициаров группы, в том числе господина Долгина ", - сказала в ходе судебного заседания представитель Фонда Мария Михеева. Проверка проводилась Главгосстройнадзором, сказала она.

Арбитражный суд Московской области в понедельник рассматривает иски о банкротстве к пяти юридическим лицам, образующим группу компаний Urban Group, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Ранее сообщалось, что Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства по итогам проверки подмосковного застройщика Urban Group принял решение использовать механизм банкротства.

Соответствующие иски были поданы 9 июня против ООО "Экоквартал" (осуществляет строительство ЖК "Митино О2"), ООО "Ваш город" (осуществляет строительство ЖК "Видный город"), АО "Континент Проект" (осуществляет строительство ЖК "Солнечная система"), ООО "Хайгейт" (осуществляет строительство ЖК "Опалиха О3" и ЖК "Лесобережный"), ООО "Ивастрой" (осуществляет строительство ЖК "Лайково").