Володин назвал недостаточно активным обсуждение пенсионной реформы в регионах

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках парламентских слушаний, посвященных основным направлениям бюджетной, налоговой, таможенной и тарифной политики, заявил, что региональные законодательные собрания "не спешат" проводить обсуждение пенсионной реформы.

"У нас сейчас идут обсуждения на уровне региональных парламентов этого закона. Мы бы хотели, чтобы от регионов поступали предложения", - обратился председатель палаты к присутствовавшим на парламентских слушаниях в понедельник главам региональных заксобраний.

"Пока недостаточно активно идет обсуждение в регионах. Часть заксобраний ушли в отпуска", - отметил политик.

"Мы законопроект разослали еще в середине июня, но видим, что на сегодняшний день заксобрания не спешат обсуждать этот законопроект", - добавил он, призвав представителей регионов высказать свою позицию по этому вопросу.