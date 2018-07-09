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Володин назвал недостаточно активным обсуждение пенсионной реформы в регионах

Экономика и бизнес
9 июля, 12:53 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

По словам спикера ГД, соответствующий проект был направлен в регионы еще в середине июня

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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин

© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в рамках парламентских слушаний, посвященных основным направлениям бюджетной, налоговой, таможенной и тарифной политики, заявил, что региональные законодательные собрания "не спешат" проводить обсуждение пенсионной реформы.

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"У нас сейчас идут обсуждения на уровне региональных парламентов этого закона. Мы бы хотели, чтобы от регионов поступали предложения", - обратился председатель палаты к присутствовавшим на парламентских слушаниях в понедельник главам региональных заксобраний.

"Пока недостаточно активно идет обсуждение в регионах. Часть заксобраний ушли в отпуска", - отметил политик.

"Мы законопроект разослали еще в середине июня, но видим, что на сегодняшний день заксобрания не спешат обсуждать этот законопроект", - добавил он, призвав представителей регионов высказать свою позицию по этому вопросу.

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