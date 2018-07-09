МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Концерн "РТИ" начинает производство лазеров для радиофотонных радаров, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе РТИ.

"Концерн "РТИ" запускает первую в России технологическую линию по производству вертикально- излучающих лазеров для создания перспективных радиофотонных радаров, объединяющих оптические и СВЧ-элементы в радиолокационную станцию (радиолокационный сигнал получается за счет преобразования энергии лазера в фотонном кристалле - прим. ТАСС)", - сказали в пресс-службе.

Радиофотонные радары для беспилотных летательных аппаратов создадут в России через несколько лет и позволят им строить точное изображение цели, уточнили в РТИ.

"В 2018 году группой компаний "РТИ" завершается научно-исследовательская работа по созданию макета полностью радиофотонного локатора Х-диапазона с радиофотонным аналого-цифровым преобразователем (радиолокационный сигнал получается за счет преобразования энергии лазера в фотонном кристалле - прим. ТАСС). По итогам этой работы будет определена принципиальная схема построения радиофотонного локатора", - сообщили в пресс-службе.

Инициативная работа РТИ "через несколько лет позволит выпустить образцы сверхлегких и малоразмерных РЛС для беспилотных летательных аппаратов", добавили в пресс-службе.