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"Алмаз-Антей" будет сотрудничать с Удмуртией в области связи, ТЭК и транспорта

Экономика и бизнес
9 июля, 13:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Делегация концерна посетит Ижевск, где стороны обсудят проект по созданию промышленного парка "Метеор" на территории региона

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МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Концерн "Алмаз-Антей" и правительство Удмуртии договорились о сотрудничестве в области связи, топливно-энергетического комплекса, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, медицины, промышленных технологий и сферы обеспечения безопасности. Соглашение об этом подписали в рамках международной выставки ИННОПРОМ-2018 в Екатеринбурге замгендиректора концерна Александр Ведров и глава Удмуртии Александр Бречалов, сообщили в пресс-службе "Алмаз-Антея".

"Подписанный сейчас документ с главой Удмуртии, разумеется, нуждается в дальнейшей проработке и конкретизации. Мы уже договорились с Александром Владимировичем [Бречаловым], что 18-19 июля делегация концерна посетит Ижевск, где продолжит предметный разговор о дальнейших путях взаимодействия и взаимовыгодного сотрудничества с республикой, развитии совместного производства гражданской продукции", - сказал Ведров, которого цитирует пресс-служба концерна.

По его словам, повесткой предстоящей встречи станет реализация Ижевским электромеханическим заводом (ИЭМЗ) "Купол" проекта по созданию промышленного парка "Метеор" на территории региона, а также развитие кооперации с промышленными предприятиями Удмуртии. Ведров уточнил, что проект "Метеор" предполагает строительство производственных цехов для четырех новых импортозамещающих производств, в том числе теплообменного и холодильного оборудования по европейским технологиям.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году она собрала на своей площадке делегации из 95 стран, свою продукцию представили 600 компаний. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

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