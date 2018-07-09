Роструд ожидает выплаты 352 млн рублей долга сотрудникам "ВИМ-Авиа"

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) ожидает, что в течение недели сотрудникам "ВИМ-Авиа" будут выплачены дополнительные 352 млн рублей, признанные долгами по зарплате Федеральной налоговой службой (ФНС). Об этом сообщил в понедельник в ходе организованного фракцией КПРФ круглого стола, посвященного законодательному обеспечению оформления пенсий, глава ведомства Всеволод Вуколов.

"Что касается "ВИМ-Авиа", как раз сегодня так совпало, что налоговая признала 352 млн [рублей долгами по зарплате]", - заявил он. "И мы надеемся, что в течение недели еще 352 млн рублей будут переведены на карточки граждан", - добавил Вуколов.

В конце сентября 2017 года "ВИМ-Авиа" заявила о прекращении полетов из-за нехватки оборотных средств и долгов перед контрагентами. Этому предшествовала серия задержек рейсов из российских и зарубежных аэропортов. Через месяц Росавиация приостановила сертификат эксплуатанта авиаперевозчика, дающий право на выполнение полетов.