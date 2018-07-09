Siemens может привлечь партнеров для производства турбин под программу ДПМ-2

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Немецкий концерн Siemens может привлечь партнеров, в том числе российские предприятия, для участия в новой программе модернизации российских энергетических мощностей (ДПМ-2, договор о предоставлении мощности, гарантирует возврат инвестиций с доходностью - прим. ТАСС). Об этом сообщил журналистам глава Siemens в России Дитрих Мёллер в кулуарах ИННОПРОМ-2018.

"Трудно сказать (об объеме инвестиций в локализацию производства - прим. ред.), у нас уже на заводе "Сименс технологии газовых турбин" (СТГТ, СП Siemens и "Силовых машин") достигнута локализация производства в 60%. Мы можем пойти путем собственных инвестиций, делать все комплектующие сами - это десятки миллионов евро, можно пойти путем привлечения партнеров - в России есть высокотехнологичные компании, которые производят отдельные комплектующие для турбин. Поэтому трудно назвать конкретную сумму (инвестиций - прим. ред.)", - сказал он.

Ранее Мёллер сообщал, что концерн рассчитывает за год-два увеличить уровень локализации энергооборудования до 90% с текущих 60%, чтобы получить возможность участвовать в новой программе модернизации российских энергетических мощностей. По его словам, в планы входит и локализация горячей части турбины. "Без локализации горячей части невозможно достигнуть 90%", - отметил Мёллер.

По его словам, для загрузки мощностей завода СТГТ требуется производство от семи до десяти турбин в год. "Потребность в газовых турбинах еще не определена (по новой программе модернизации - прим. ред.). Мы исходим из того, что заводу нужно примерно семь-десять газовых турбин большой мощности в год", - сказал глава Siemens в России.

В июне Минэнерго РФ подготовило проект постановления правительства, утверждающий механизм привлечения инвестиций в модернизацию тепловых электростанций, правила отбора энергообъектов на реконструкцию и их объем. Локализация ряда оборудования для установки на проектах, попавших в программу, по этому распоряжению должна составлять от 90%.

Мёллер ранее отмечал, что Siemens рассматривает увеличение локализации до 90% в производстве наиболее востребованной в России турбины SGT 2000Е, локализация которой сейчас доведена до 60%. Также обсуждается увеличение локализации и турбин других классов, таких как SGT 4000F и Н 100. Росту локализации турбинного оборудования в России, произведенного Siemens, будет способствовать открытие цеха ремонта и сервисного обслуживания лопаток (одна из комплектующих газовой турбины). В дальнейшем Siemens не исключает возможности наладить в России производство лопаток для газовых турбин, которые в настоящее время импортируются.

О выставке

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 г. В 2012 г. правительство России присвоило ей федеральный статус. В этом году выставка проходит с 9 по 12 июля, ее тема - "Цифровое производство", партнером ИННОПРОМ-2018 стала Республика Корея, организатор выставки - Министерство промышленности и торговли РФ. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.