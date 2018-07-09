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Нижегородская область планирует увеличить экспорт до $7 млрд к 2025 году

Экономика и бизнес
9 июля, 13:34 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 9, июля. /ТАСС

Это возможно также благодаря поиску каналов сбыта с использованием поддержки РЭЦ, отметил губернатор области Глеб Никитин

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 июля. /ТАСС/. Власти Нижегородской области планируют увеличить экспорт из региона в ближайшие шесть лет до $7 млрд, то есть более чем вдвое. Об этом сообщил ТАСС губернатор области Глеб Никитин в Екатеринбурге в кулуарах промышленной выставки ИННОПРОМ.

"Показатель экспорта нужно увеличить более чем вдвое в ближайшие шесть лет. За счет чего это можно делать? В первую очередь, это рост производительности труда, рост объемов производства и поиск соответствующих каналов сбыта с использованием поддержки Российского экспортного центра (РЭЦ). Мы ставим задачу - [достигнуть показателя] 7 млрд долларов к 2025 году", - сказал Никитин.

По его словам власти региона договорились о запуске пилотного проекта совместно с РЭЦ. "Мы договорились, что попробуем разработать региональную программу поддержки экспорта через РЭЦ. Раньше регионального разреза не было в их инструментах", - пояснил он.

Собеседник агентства считает, что зарубежному рынку "необходимо предлагать новые современные инновационные продукты, которые будут находить спрос". В частности, на выставке в Екатеринбурге представлено судно на воздушной подушке. В этом году пять единиц этой техники планируется поставить на экспорт, в прошлом году было экспортировано лишь одно судно, сказал Никитин.

На данный момент лидером по товарообороту с Нижегородской областью является Белоруссия, достигнут оборота более $1 млрд. Интерес также представляют рынки Вьетнама, Латинской Америки, арабских стран и Юго-Восточной Азии, отметил губернатор области.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В этом году она собрала на своей площадке делегации из 95 стран, свою продукцию представили 600 компаний. ТАСС выступает генеральным информационным партнером и оператором пресс-центра.

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