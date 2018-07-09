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Роструд проверит 400 предприятий на предмет сокращения работников предпенсионного возраста

Экономика и бизнес
9 июля, 13:32 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Предприятия со значительным процентом таких работников поставят на ежегодный контроль

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Руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколо

Руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколо

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) проведет мониторинг 400 предприятий, которые планируют провести сокращения, на предмет увольнения лиц предпенсионного возраста, сообщил глава ведомства Всеволод Вуколов.

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"У нас под контролем есть все предприятия, которые планируют сокращения или в этом полугодии планировали сокращения. Сейчас мы хотим провести для себя мониторинг порядка 400 предприятий, где заявлено такое сокращение, или планировали такое сокращение, или уже проводят это сокращение, для того чтобы понять, попадают ли граждане предпенсионного возраста в эту категорию, не нарушен ли там этот процесс", - сказал он в понедельник в ходе организованного фракцией КПРФ круглого стола, посвященного законодательному обеспечению оформления пенсий.

Кроме того, добавил Вуколов, на ежегодный контроль будут поставлены предприятия со значительным процентом работников предпенсионного возраста. "Мы вместе со службами занятости, с пенсионными фондами выявим и возьмем под контроль основную часть предприятий, где [работает] большинство сотрудников, которые имеют возраст соответствующий, предпенсионный, потому что статистика показывает, что больше половины людей остаются работать [по достижении пенсионного возраста]", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Роструд приступил к исполнению поручений правительства по содействию занятости и усилению надзора за соблюдением трудовых прав граждан старше 50 лет. 14 июня в ходе заседания правительства РФ, где рассматривался законопроект о повышении пенсионного возраста, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил правительству устранить ограничения при приеме на работу людей пенсионного возраста. По словам премьера, в России уже сейчас рекордно низкая безработица, и в среднесрочной перспективе может возникнуть проблема нехватки трудовых ресурсов. Старшее поколение, отметил Медведев, - это люди с огромным опытом, зачастую уникальной квалификации, "которые умеют работать, еще многое смогут сделать".

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