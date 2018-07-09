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Поезда "Москва" с кнопкой открытия дверей запустят к 2019 г. на всей Филевской линии метро

Экономика и бизнес
9 июля, 13:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Всего на линию поступят 27 таких поездов

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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Поезда специальной модификации "Москва" с кнопками открытия дверей и откидными сидениями полностью заменят старые составы на Филевской линии метро в начале 2019 года. Об этом в понедельник сообщил журналистам первый замначальника столичной подземки, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов.

"В настоящее время на линии курсирует три поезда специальной модификации, в ближайшее время мы получим еще 3 единицы. С начала 2019 года на Филевской линии будут курсировать только поезда "Москва", - сказал он.

По его словам, всего на линии будут передвигаться 27 поездов новой серии.

Дощатов напомнил, что в начале июля в Московском метрополитене запустили поезд "Москва", созданный специально для Филевской линии. В головных вагонах часть сидений специально развернули поперек, чтобы пассажирам было удобнее смотреть в окна, поскольку 7 из 13 станций Филевской линии построены на поверхности земли. Такие сиденья скомпонованы по схеме 2+1. В вагонах в середине состава часть сидений стали складными для большей вместительности.

Еще одно новшество - яркие дисплеи вместо традиционных навигационных табло над дверями. Информация на них останется читаемой даже под прямыми лучами солнца. Для постоянного поддержания комфортной температуры в дополнение к мощной современной климатической системе установили новые двери с кнопками для открытия, это новшество позволит открывать двери только по мере необходимости, тем самым способствуя сохранению в вагонах прохлады летом и тепла зимой.

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