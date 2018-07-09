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Кудрин: средств бюджета для выполнения майского указа президента может не хватить

Экономика и бизнес
9 июля, 13:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 9, июля. /ТАСС

Согласно основным направлениям бюджетной и налоговой политики, на выполнение задач на 2019 год выделяется 1 трлн 170 млрд рублей

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Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Средств на исполнение майского указа президента, заложенных в основных направлениях бюджетной и налоговой политики до конца 2021 года, может не хватить.

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Об этом заявил председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин, выступая в Госдуме.

"Мы видим, что деньги предусмотрены на исполнение указа, вместе с тем, они не распределены по направлениям и национальным программам. Тем самым мы видим, что правительство пока не определилось с распределением приоритетов, что существенно осложняет определение сегодня основных направлений бюджетной политики <...> Конечно, преварительно хочу сказать, что, возможно, этих ресурсов будет недостаточно для выполнения целей, которые поставлены указом президента", - сказал Кудрин.

Он отметил, что в основных направлениях бюджетной и налоговой политики указаны средства на выполнепие майского указа президента, однако они не распределены на конкретные проекты. Так, в документе на выполнение задач, предусмотренных указом на 2019 год, выделяется 1 трлн 170 млрд рублей, 1 трлн 247 млн рублей - на 2020 год, 1 трлн 474 млн рублей - на 2021 год.

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