Профицит торгового баланса России в январе - мае вырос на 43%

МОСКВА, 9 июля. /ТАСС/. Профицит торгового баланса России в январе - мае 2018 года вырос на 43% по сравнению с показателем за аналогичный период 2017 года и составил $81,4 млрд, следует из материалов Федеральной таможенной службы.

Экспорт товаров за отчетный период вырос на 27,3% - до $177,2 млрд, импорт - на 16,6%, до $95,8 млрд.

Таким образом, за пять месяцев текущего года внешнеторговый оборот РФ увеличился на 23,3% и составил $273 млрд.

Структура российского экспорта и импорта

Основой российского экспорта в страны дальнего зарубежья традиционно были топливно-энергетические товары, доля которых составила 63,9% (в январе - мае 2017 года - 63,7%).

Доля экспорта металлов и изделий из них составила 10,8% (в январе - мае 2017 года - 9,9%), продукции химической промышленности - 6,1%, машин и оборудования - 5,7%, продовольственных товаров и сырья для их производства - 5,4%, лесоматериалов и целлюлозно-бумажных изделий - 3,2%.

В товарной структуре импорта из стран дальнего зарубежья на долю машин и оборудования пришлось 46,4%, при этом физический объем импорта легковых автомобилей вырос на 29,1%, а грузовых автомобилей - снизился на 9%.

Доля продукции химической промышленности в структуре импорта составила 19%, продовольственных товаров и сырья для их производства - 13,2%, металлов и изделий из них - 7,2%, текстильных изделий и обуви - 5,9%.

Торговые партнеры

Основными торговыми партнерами России в январе - мае 2018 года являлись Китай, товарооборот с которым вырос на 31,4% и составил $40,8 млрд, Германия - $24,3 млрд (+25%), Нидерланды - $19,5 млрд (+15,4%), Турция - $11,4 млрд (+46,2%), Италия - $10,3 млрд (+11,4%), США - $9,3 млрд (+10,5%), Республика Корея - $8,6 млрд (+11,1%), Япония - $8,4 млрд (+27,5%), Польша - $8,4 млрд (+30,7%) и Франция - $7,1 млрд (+19,2%).